23 Kasım ŞOK Aktüel ürünler | 23 Kasım ŞOK Kataloğu 2020
23 Kasım'da ŞOK marketlerde satışa çıkan fırsat ürünleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satın almak isteyen tutumlu kişiler tarafından 23 Kasım ŞOK Aktüel ürünlerinin yer aldığı 23 Kasım ŞOK Kataloğu da merak konusu oldu.
23 Kasım ŞOK Kataloğu 2020, Evin İhtiyaçları başlığı ile ŞOK kurumsal internet sitesinde yayımlandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği fırsat ürünlerini hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla sunan 23 Kasım ŞOK Aktüel ürünlerinin yer aldığı 23 Kasım ŞOK Kataloğu haberimizde...