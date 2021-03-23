23 Mart 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 23 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 23 Mart 2021 Salı yayın akışı...

TV8 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

SURVİVOR 22 MART PAZARTESİ ÖZETİ

Ünlüler takımının önde götürdüğü ve farkın 2'ye 3'e çıktığı ödül oyununda gönüllüler takımı 10. Sayıya ilk ulaşanın kazanacağı ödül oyununu 2 sayı geriden gelerek Berkay ve Batuhan'ın oynadığı oyunla 9-9'a getirmeyi başardı. Böylelikle son oyuna beraberlikle gelen ünlüler ve gönüllüler takımları bayrak mücadelesinde karşı karşıya geldi.

22 Mart ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı 1 hafta tuvalet kullanma ve yemek yeme ödülünün sahibi oldu.