23 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Mart 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba maç programı...
23 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Mart 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:05
Melbourne Victory - Western United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 1, Bilyoner TV
11:35
Brisbane Roar - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Oita - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Fenerbahçe - Altay
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
20:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
20:45
Juventus - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
21:00
Türkiye
Antrenman
A Spor, TRT Spor, Bein Sports, Tivibu Spor
23:00
Arsenal - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
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