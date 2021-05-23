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  3. 23 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

23 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

23 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı araştırılıyor. 07:30 ATV'de Hafta Sonu programı var. 16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm ekranlarda olacak. 20:00 Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...

23 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

23 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne atv’de Hafta Sonu ile başlarken 16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlarda olacak. Akşam ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...

23 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

23 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.45 Dizi TV
12.35 Kuruluş Osman
16.30 Bozkır Arslanı Celaleddin
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster

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