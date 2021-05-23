23 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

23 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne atv’de Hafta Sonu ile başlarken 16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlarda olacak. Akşam ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...

23 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.45 Dizi TV

12.35 Kuruluş Osman

16.30 Bozkır Arslanı Celaleddin

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster