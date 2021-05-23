23 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı| Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de
23 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Güne kuşağında İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken. Akşam kuşağında ise Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de...
23 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken öğen Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de...
23 MAYIS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kefaret
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
18.00 Bir Su Hikayesi
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret