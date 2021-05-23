23 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı| Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de

23 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken öğen Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de...

23 MAYIS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kefaret

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

18.00 Bir Su Hikayesi

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret