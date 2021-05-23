23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2Kanal D'de 23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2Kanal D'de...

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23 Mayıs 2021 PazarKanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 12.00 Arda ile Omuz Omza ekranlarda olacak. 20.00'da iseÇok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de... 23 MAYIS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 06.30 Geniş Aİle 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.00 Arda ile Omuz Omuza 13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik 14.00 Herkül: Efsane Başlıyor 16.00 Camdaki Kız 18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Çok Güzel Hareketler 2 23.45 Hekimoğlu Kanal Dkanal d yayın akışı