23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2Kanal D'de
23 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2Kanal D'de...
23 Mayıs 2021 PazarKanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 12.00 Arda ile Omuz Omza ekranlarda olacak. 20.00'da iseÇok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de...
23 MAYIS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
06.30 Geniş Aİle
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.00 Arda ile Omuz Omuza
13.00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14.00 Herkül: Efsane Başlıyor
16.00 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Hekimoğlu