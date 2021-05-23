23 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara Star'da

23 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Star Tv ekranlarında 07:00 Medcezir dizisi var. Öğlen kuşağında Güldüy Güldüy Show Çocuk olurken akşam merakla beklenen sevilen dizi Menajerimi Ara Star TV'de...

23 MAYIS 2021 PAZAR STAR YAYIN AKIŞI

07.00 Medcezir

09.45 Ayşecik ile Ömercik

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15.15 En Güzel Bölüm

15.30 Kağıt Ev

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara