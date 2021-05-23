23 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı | Menajerimi Ara Star'da
23 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı araştırılıyor. Star Tv ekranlarında 07:00 Medcezir dizisi var. Akşam ise sevilen dizi Menajerimi ara yeni bölümüyle Star TV'de...
23 Mayıs 2021 Pazar Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Star Tv ekranlarında 07:00 Medcezir dizisi var. Öğlen kuşağında Güldüy Güldüy Show Çocuk olurken akşam merakla beklenen sevilen dizi Menajerimi Ara Star TV'de...
23 MAYIS 2021 PAZAR STAR YAYIN AKIŞI
07.00 Medcezir
09.45 Ayşecik ile Ömercik
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Kağıt Ev
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara