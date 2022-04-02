23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

17:30

Belçika - Türkiye

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

17:30

İspanya - Sırbistan

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

18:00

HIFK Helsinki - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Grorud - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

KFUM Oslo - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ranheim - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandnes - Mjondalen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Skeid - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

İsveç - İskoçya

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00

Portekiz - Danimarka

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00

Sundsvall - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Halmstads - Brommapojkarna

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Norrby - Utsiktens

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Örebro - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Fredericia - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hvidovre IF - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Nykobing - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Fethiyespor - İçel İY

TFF 3. Lig Play-Off Final

TRT Spor

21:00

Abdullah Avcı

Özel Röportaj

Bein Sports 1

21:30

Hamburg - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga Play-Out Play-Off

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45

St.Johnstone - Inverness

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Drogheda - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Shelbourne - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Sligo Rovers - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Finn Harps - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV