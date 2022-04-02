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  3. 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

 

17:30
Belçika - Türkiye
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

17:30
İspanya - Sırbistan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

18:00
HIFK Helsinki - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00
Grorud - Bryne
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
KFUM Oslo - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Start
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Mjondalen
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Skeid - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
İsveç - İskoçya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00
Portekiz - Danimarka
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00
Sundsvall - Mjallby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Halmstads - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Norrby - Utsiktens
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Örebro - Eskilstuna United
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Fredericia - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Hvidovre IF - Helsingor
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Nykobing - Lyngby
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Fethiyespor - İçel İY
TFF 3. Lig Play-Off Final

 TRT Spor

21:00
Abdullah Avcı
Özel Röportaj

Bein Sports 1 

21:30
Hamburg - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga Play-Out Play-Off

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45
St.Johnstone - Inverness
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Shelbourne - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Sligo Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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