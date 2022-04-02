23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Mayıs 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...
23 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
17:30
Belçika - Türkiye
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
17:30
İspanya - Sırbistan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
18:00
HIFK Helsinki - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Grorud - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Mjondalen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Skeid - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
İsveç - İskoçya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:00
Portekiz - Danimarka
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:00
Sundsvall - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Halmstads - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Norrby - Utsiktens
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Fredericia - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hvidovre IF - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Nykobing - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Fethiyespor - İçel İY
TFF 3. Lig Play-Off Final
TRT Spor
21:00
Abdullah Avcı
Özel Röportaj
Bein Sports 1
21:30
Hamburg - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga Play-Out Play-Off
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:45
St.Johnstone - Inverness
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Drogheda - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shelbourne - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Finn Harps - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV