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23 Mayıs 2022 Pazartesi hava durumu: Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru bereketiyle geliyor, şemsiyenizi almadan çıkmayın!

"23 Mayıs 2022 Pazartesi hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. İşte, 23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

"23 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. lkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

23 Mayıs 2022 Pazartesi hava durumu: Meteoroloji uyardı! Yaz yağmuru bereketiyle geliyor, şemsiyenizi almadan çıkmayın!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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