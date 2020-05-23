Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 23 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve vefat sayısı 4 bin 308 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal mesafe. "ifadelerini kullandı.

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22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 5 milyon 340 bin 192'ye ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 340 bin 699, salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 2 milyon 178 bin 862 kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 645 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 97 bin 696 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (332 bin 382), Rusya (326 bin 448), İspanya (281 bin 904), İngiltere (254 bin 195), İtalya (228 bin 658), Fransa (182 bin 219 ), Almanya (179 bin 713), Türkiye (154 bin 500), İran (131 bin 652), Hindistan (125 bin 149), Peru (111 bin 698), Çin (82 bin 971), Kanada (82 bin 480), Suudi Arabistan (67 bin 719), Meksika (62 bin 527), Şili (61 bin 857), Belçika (56 bin 511), Pakistan (52 bin 437), Hollanda (44 bin 888), Katar (40 bin 481), Ekvador (35 bin 828), Belarus (34 bin 303), İsveç (32 bin 809 ), İsviçre (30 bin 707), Singapur (30 bin 426), Bangladeş (30 bin 205), Portekiz (30 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (27 bin 892), İrlanda (24 bin 506), Endonezya (20 bin 796), Polonya (20 bin 619), Ukrayna (20 bin 580) ve Güney Afrika (20 bin 125)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 393, İtalya 32 bin 616, İspanya 28 bin 638, Fransa 28 bin 289, Brezilya 21 bin 116, Belçika 9 bin 219, Almanya 8 bin 352, İran 7 bin 300, Meksika 6 bin 989, Kanada 6 bin 250, Hollanda 5 bin 788, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 276, İsveç 3 bin 925, Hindistan 3 bin 728, Rusya 3 bin 249, Peru 3 bin 244, Ekvador 3 bin 56, İsviçre 1903, İrlanda 1592, Endonezya 1326, Portekiz 1289, Pakistan 1101, Polonya 982, Şili 630, Ukrayna 605, Bangladeş 432, Güney Afrika 397, Suudi Arabistan 363, Birleşik Arap Emirlikleri 241, Belarus 190, Singapur 23 ve Katar 19."