23 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

STAR TV 23 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Dizi/Sinema

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak