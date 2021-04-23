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23 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Akrep" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..

23 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

23 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 23 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Dizi/Sinema
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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