23 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

23 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

TRT1 23 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:10 Kuşlarla Yolculuk

08:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

09:35 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:30 Bugün 23 Nisan

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht "Abdülhamid"

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemen isyanında Cassel’in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapar. Ahmet Paşa mason azası Mihael’i öldürür. İstanbul’daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulur.



Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime’nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır.