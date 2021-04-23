23 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Payitaht Abdülhamid" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
23 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi" adlı nostaljik dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...
TRT1 23 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
08:10 Kuşlarla Yolculuk
08:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
09:35 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:30 Bugün 23 Nisan
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht "Abdülhamid"
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ
Yemen isyanında Cassel’in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapar. Ahmet Paşa mason azası Mihael’i öldürür. İstanbul’daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulur.
Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime’nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır.