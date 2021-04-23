23 Nisan 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 23 Nisan Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan Cuma gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

22 NİSAN 2021 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 22 Nisan Perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 354 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 37 bin 329’a yükseldi.

Toplamda 45 milyon 40 bin 704 test yapıldı. Bugün yapılan 312 bin 109 testten, 54 bin 791 yeni vaka sayısı, 3 bin 128 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 501 bin 382 olduğu, bugün iyileşen 65 bin 593 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 909 bin 935’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 463 olduğu açıklandı.