23 Nisan 2021 vergi daireleri açık mı? 23 Nisan’da vergi daireleri çalışıyor mu? soruları internet mecrasında çokça bakılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

23 NİSAN 2021 HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk gelmektedir.

23 NİSAN 2021 VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI? 23 NİSAN'DA VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Gelir İdaresi Başkanlığı çatısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan vergi daireleri, cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açık olup olmadığıyla ilgili vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılıyor.

Yapılan son açıklamaya göre Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da vergi daireleri açık değildir. Bu yüzden 23 Nisan 2021 Cuma gününde vergi daireleri çalışmamaktadır.

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

2021 yılında 23 Nisan'ın kutlanacağı Cuma günüden bir önceki gün olan 22 Nisan 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça aratılan konulardan birisi oldu. Yaşanan koronavirüs salgınından ve alınan yeni kararların ardından 22 Nisan 2021 Perşembe gününün yarım gün tatil olmayacağı açıklandı.