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23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretli mi, ücretsiz mi hizmet vereceği merak ediliyor. Bu kapsamda 23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi? sorularının yanıtları haberimizde...

23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2022 yılında 23 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda mega kent İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi sonrası bu yıl da bu konu gündeme geldi. Peki 23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?  İşte detaylar... 

23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?

23 NİSAN 2022 TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul'da toplu taşıma araçları resmi tatiller ve bayram günlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda İstanbul'da 23 Nisan 2022 Cumartesi günü toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. 

Öte yandan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı günler şöyle:

1 Ocak 2022 (Yılbaşı)
23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)
19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)
2-3 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)
15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)
9-12 Temmuz (Kurban Bayramı – 4 Gün)
30 Ağustos (Zafer Bayramı)
29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)
2022 Okul Açılış Günü (Eylül)
ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)
AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?

23 NİSAN'DA İETT, METRO, TRAMVAY, MARMARAY, ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süresinde İstanbul'da metro, tramvay ve İETT otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca hafta sonu tarifesi uygulanacak. Öte yandan Marmaray'ın nasıl hizmet vereceğine ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmet verecek. 

Öte yandan resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar haberimize eklenecektir. 

Tayfun Altuntaş
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