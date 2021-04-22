23 Nisan belediyeler tatil mi 2021? 23 Nisan'da belediyeler çalışıyor mu? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de haftanın son gününde belediyelerde işi olanların sıklıkla baktığı bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

23 NİSAN NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2021 yılında kutlanmasına az bir gün kala Türk milleti içinde önem kazanmaya devam ediyor. 23 Nisan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ne zaman Türk Milleti'ne kazandırdığı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

23 Nisan'ın Milli Bayram olarak kabul edilmesi, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından tam bir yıl sonra 23 Nisan 1921 yılında gerçekleşti. 2 Mayıs 1921'de yayımlanan Ceridei Resmiye (Resmi Gazete)'nin ardından Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 23 Nisan 1921'den itibaren Milli Bayram olarak kutlanan 23 Nisan, 1929 yılından sonra Çocuk Bayramı olarak da tüm Türkiye'de kutlandı.

23 NİSAN 2021 HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk gelmektedir.

23 NİSAN 2021 VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI? 23 NİSAN'DA VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Gelir İdaresi Başkanlığı çatısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan vergi daireleri, cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açık olup olmadığıyla ilgili vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılıyor.

Yapılan son açıklamaya göre Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da vergi daireleri açık değildir. Bu yüzden 23 Nisan 2021 Cuma gününde vergi daireleri çalışmamaktadır.

23 NİSAN BELEDİYELER TATİL Mİ? 23 NİSAN'DA BELEDİYELER ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından resmi tatil olan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamanın ardından 2021 yılında cuma gününe denk gelen 23 Nisan'da tüm yurt genelinde hafta sonunu da birleştirerek sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağına karar verildi.

Alınan kararın ardından çoğu kurum ve kuruluşta olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumları, Noterler, Vergi Daireleri, Bankalar, Tapu Kadastro Müdürlükleri, TÜVTÜRK (Araç Muayene), Kaymakamlık, Valilikler ve Belediyelerin 23 Nisan'da tatil olacağı kesinleşti. Böylece alınan karar doğrultusunda 23 Nisan'da belediyelerin çalışamayacağı belli oldu. Belediyelerde işi olan vatandaşların 23 Nisan 2021 cuma gününden önceki günde işlerini halletmeleri gerektiği belirtildi.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2021?

Resmi günler arasında yerini alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vatandaşlar tarafından akıllara 2021 yılında tatil olacak mı? sorusunu tekrardan getirdi. Her sene törenler ve gösteriler eşliğinde kutlanan 23 Nisan'da bu sene koronavirüsten dolayı etkinlik yapılamayacağı bilinirken yapılan açıklama ile 23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olarak kabul edildi.