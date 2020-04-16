23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizin resmi bayramıdır. 23 Nisan'a denk gelen gün tatil ilan edilir. Gelenek olarak çocuklar bir günlüğüne devlet makamlarına oturtulur. Ancak bu yıl dünyayı etkileyen salgın nedeniyle etkinlik yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmadı. Öte yandan 23 Nisan kutlamaları yaklaşırken 23 Nisan hangi savaştan sonra ilan edildi? 23 Nisan hangi olaydan sonra kutlanmaya başlandı? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bizler de konuya ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

23 NİSAN HANGİ SAVAŞTAN SONRA İLAN EDİLDİ?

3 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

23 NİSAN 1923 NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocuk Bayramı'nın anlamı, nedeni. ... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü kurulmasının onuruna, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sadece Türk çocuklarına değil, bütün Dünya çocuklarına armağan edilen, her yıl 23 Nisan günü kutlanan, Türkiye'nin milli bayramıdır.

23 NİSAN GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü kurulmasının onuruna, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sadece Türk çocuklarına değil, bütün Dünya çocuklarına armağan edilen, her yıl 23 Nisan günü kutlanan, Türkiye'nin milli bayramıdır.

TÜRKİYE’NİN İLK BAYRAMI 23 NİSAN

Yıl: 1920… Bir millet, bağımsızlık için büyük bir mücadeleye başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yurt savunmasına göğsünü siper etti. Bağımsızlık ve millet egemenliği için o tarihi adımı atmanın da vakti gelmişti: Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması… Tarih ise 23 Nisan 1920 olarak belirlendi.

O gün Ankara’da büyük bir coşku vardı… Mustafa Kemal ve milletvekilleri, önce Hacı Bayram Camii’nde cuma namazını kıldı, dualarla ilk Meclis’in açılışını gerçekleştirdi. Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan, Türkiye’nin ilk resmi bayramı ilan edildi… Bu tarihi gün, 1922’den itibaren Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye’nin ilk milli bayramı 23 Nisan, 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı. Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927’de Atatürk’ün himayesinde Ankara’da yapıldı. 1981’de kabul edilen kanunla bayramın adı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

23 NİSAN MESAJLARI VE 23 NİSAN SÖZLERİ