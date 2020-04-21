23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı çalıp klip hazırladılar 

SAMSUN'da Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinde estrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp video klip hazırladı.

Kentte, koronovirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için özel bir klip hazırladı. Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 15 öğrenci, evlerinde estrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp, bu anları ise video kliple ölümsüzleştirdi. Klipte, çocukların anne ve babaları da üzerinde "evde kal" yazan pankartlar ve Türk Bayrakları taşıdı. Müzik öğretmeni Ufuk Gökcan'ın öncülüğünde hazırlanıp, sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı.

Kaynak: DHA