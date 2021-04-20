23 Nisan bayram olarak kutlanmaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılda kutlamalar pandemi kurallarına göre kısıtlı bir program ile yapılacak.

Bu kapsamda TBMM bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk koyulacak. Ardından TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak ve siyasi parti genel başkanları ya da sözcüleri kürsüye çıkıp konuşma yapacak.

Peki 23 Nisan kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi açık mı, kapalı mı?

23 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?

23 Nisan günü Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere resmi bayramlar tatil günüdür. 23 Nisan'da da kargolar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

23 NİSAN'DA PTT, SÜRAT, UPS, ARAS, MNG, YURT İÇİ AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan'da kargolar resmi tatil olduğu için kapalı olacaktır. PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargoları bu kapsamda faaliyet yürütemeyecektir.

Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;

SÜRAT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MGN KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

YURT İÇİ KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı