Ülkemizde her yıl etkinlik ve konserlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de kutlanacak. Kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen vatandaşlar 23 Nisan’da kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. 23 Nisan kargolar çalışıyor mu 2022? 23 Nisan’da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargo açık mı, kapalı mı, hizmet veriyor mu? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar…

23 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2022?

Türkiye’de resmi bayram olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi olarak tatildir. Bu nedenle PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG ve Yurt içi kargo firmaları kapalı olacaktır.

23 NİSAN’DA PTT, SÜRAT, UPS, ARAS, MNG, YURT İÇİ KARGO AÇIK MI, KAPALI MI, HİZMET VERİYOR MU?

23 Nisan cumartesi günü UPS firması ve PTT hizmet vermeyecek. MNG, Aras, Yurt içi kargo ve Sürat firmalarının 23 Nisan cumartesi tarihinde çalışıp çalışmadığını çağrı merkezlerini arayarak öğrenebilir daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

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