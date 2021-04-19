23 Nisan ne zamandan beri kutlanıyor? 23 Nisan ne zamandan beri resmi tatil oldu? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

23 NİSAN HANGİ GÜN 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.

23 NİSAN NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2021 yılında kutlanmasına az bir gün kala Türk milleti içinde önem kazanmaya devam ediyor. 23 Nisan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ne zaman Türk Milleti'ne kazandırdığı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

23 Nisan'ın Milli Bayram olarak kabul edilmesi, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından tam bir yıl sonra 23 Nisan 1921 yılında gerçekleşti. 2 Mayıs 1921'de yayımlanan Ceridei Resmiye (Resmi Gazete)'nin ardından Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 23 Nisan 1921'den itibaren Milli Bayram olarak kutlanan 23 Nisan, 1929 yılından sonra Çocuk Bayramı olarak da tüm Türkiye'de kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

23 NİSAN NE ZAMANDAN BERİ RESMİ TATİL OLDU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kabul edilmesinin ardından resmi tatil olduğu tahmin edilirken yapılan araştırmalarda bu konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2021?

Resmi günler arasında yerini alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vatandaşlar tarafından akıllara 2021 yılında tatil olacak mı? sorusunu tekrardan getirdi. Her sene törenler ve gösteriler eşliğinde kutlanan 23 Nisan'da bu sene koronavirüsten dolayı etkinlik yapılamayacağı bilinirken yapılan açıklama ile 23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olarak kabul edildi.

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

2021 yılında 23 Nisan'ın kutlanacağı Cuma günüden bir önceki gün olan 22 Nisan 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça aratılan konulardan birisi oldu. Yaşanan koronavirüs salgınından ve alınan yeni kararların ardından 22 Nisan 2021 Perşembe gününün yarım gün tatil olmayacağı açıklandı.