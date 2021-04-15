23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi? başlıkları şu sıralar internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

23 NİSAN 2021 HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk gelmektedir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2021?

Resmi günler arasında yerini alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vatandaşlar tarafından akıllara 2021 yılında tatil olacak mı? sorusunu tekrardan getirdi. Her sene törenler ve gösteriler eşliğinde kutlanan 23 Nisan'da bu sene koronavirüsten dolayı etkinlik yapılamayacağı bilinirken yapılan açıklama ile 23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olarak kabul edildi.

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

2021 yılında 23 Nisan'ın kutlanacağı Cuma günüden bir önceki gün olan 22 Nisan 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça aratılan konulardan birisi oldu. Yaşanan koronavirüs salgınından ve alınan yeni kararların ardından 22 Nisan 2021 Perşembe gününün yarım gün tatil olmayacağı açıklandı.

23 NİSAN 2021 YILINDA BANKALAR AÇIK MI?

2021 yılında cuma gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tatil olacağı haberinin ardından bankaların da cuma günü açık olmayacağı belirtildi. Tüm yurtta hafta sonunun da eklenmesiyle 3 gün tatil olacağı açıklanırken bankada işlem yapacak vatandaşların o hafta içinde cuma gününe kadar işlemlerini tamamlamalarını gerektiği bildirildi.