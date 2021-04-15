Ramazan’ın bereketini birlikte yaşıyoruzÇiğli Belediyesi restoranlardan yemek satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak hem esnafı hem vatandaşı sevindirecekAmerika'da diplomat krizi! ABD,10 Rus diplomatı sınır dışı ediyorGençler için harekete geçildi! Gençlik merkezinde kurslar başladıKocaeli'den İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildiCamilerde koronavirüs önlemi! Tek tek dezenfekte edildiYardımına vatandaşlar koştu! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun ortasında yan yattıÇocukların drone korkusu! Lastik yakan çocuklar arkalarına bakmadan kaçtılarAnkaraspor - Altay maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleAlanya’da polisin durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TARİH
  3. 23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 Nisan'a az bir zaman kala vatandaşların internette en çok arattığı konulardan birisi olan 23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi? soruları şimdilerde bile sıkça aratılmaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi? başlıkları şu sıralar internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

23 NİSAN 2021 HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk gelmektedir. 

23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2021?

Resmi günler arasında yerini alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vatandaşlar tarafından akıllara 2021 yılında tatil olacak mı? sorusunu tekrardan getirdi. Her sene törenler ve gösteriler eşliğinde kutlanan 23 Nisan'da bu sene koronavirüsten dolayı etkinlik yapılamayacağı bilinirken yapılan açıklama ile 23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olarak kabul edildi.

23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ? 

2021 yılında 23 Nisan'ın kutlanacağı Cuma günüden bir önceki gün olan 22 Nisan 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça aratılan konulardan birisi oldu. Yaşanan koronavirüs salgınından ve alınan yeni kararların ardından 22 Nisan 2021 Perşembe gününün yarım gün tatil olmayacağı açıklandı.

23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

23 NİSAN 2021 YILINDA BANKALAR AÇIK MI?

2021 yılında cuma gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tatil olacağı haberinin ardından bankaların da cuma günü açık olmayacağı belirtildi. Tüm yurtta hafta sonunun da eklenmesiyle 3 gün tatil olacağı açıklanırken bankada işlem yapacak vatandaşların o hafta içinde cuma gününe kadar  işlemlerini tamamlamalarını gerektiği bildirildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT