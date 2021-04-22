Vatandaşlar 23 Nisan'da tapu müdürlüğünün açık olup olmadığını merak ediyor. Bunun üzerine internetten 23 Nisan tapu müdürlüğü açık mı 2021? 23 Nisan tapu müdürlüğü çalışıyor mu? başlıkları ile araştırma yapıyor. Biz de haberimizde sizler için merak edilen soruların yanıtını derledik...

23 NİSAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI 2021? 23 NİSAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞIYOR MU?

Türk milletinin iradesini temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bu özel günde bazı kurumlar tatil yapmaktadır. Peki 23 Nisan tapu müdürlüğü açık mı 2021? 23 Nisan tapu müdürlüğü çalışıyor mu?

23 Nisan resmi tatildir. Aynı zamanda koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında bu tarihte sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Dolayısıyla 23 Nisan Cuma 2021 tarihinde kamu kurumu olan tapu sicil müdürlükleri kapalı olacaktır. Devir satış ev arsa devri gibi işlemler bu günde yapılamayacaktır.

23 Nisan'da hangi kurumların açık olup olmayacağını öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayınız...

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