23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başakşehir’de şenliklerle kutlandı

Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı 45. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'ne binlerce çocuğun yanı sıra Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başakşehir’de şenliklerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başakşehir'de büyük bir coşku ve sevinçle kutlandı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı 45. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'ne binlerce çocuğun yanı sıra Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başakşehir’de şenliklerle kutlandı

23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde Başakşehir Belediyesi ve TRT'nin etkinlik alanına kurduğu stantlarda çocuklar gönüllerince eğlendi. Şenlik çerçevesinde çocuklar, TRT Çocuk ekranlarından ilgiyle izledikleri çizgi film kahramanları; Aslan, Pırıl, Kare, Doru, Momo, Kuzucuk, Kaptan Pengu, Ege ile Gaga, Mannu, Elif ve Arkadaşları, Niloya ve Rafadan Tayfa'yla buluştu. Gün boyu süren ve birbirinden keyifli etkinliklere keyifli vakit geçirdi.

"EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ HAMLELERE İMZA ATTIK"

45'incisi gerçekleştirilen Çocuk Şenliği'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Geleceğimizi sağlam temellerde yükseltmek ve ülkemizin eğitim seviyesini her geçen gün artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum." dedi.

"BAŞAKŞEHİR'DE ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da çocukların Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki heyecanını paylaştı. Çifte bayram sevincini ve coşkusunu Başakşehir'de doyasıya yaşadıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Ramazan Bayramı'nın sevinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuyla Başakşehir'imizde buluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen şenliklere bir kez daha ev sahipliği yaptık. Bir dünya çocuğu Başakşehir Millet Bahçesi'nde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, asrın felaketi nedeniyle bu yıl "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" sloganıyla düzenleniyor. Arnavutluk'tan can Azerbaycan'a, Bosna Hersek'ten Filistin'e, Moğolistan'dan Özbekistan ve Venezuela'ya kadar 24 ülkeden dört yüzü aşkın çocuğu Başakşehir'imizde ağırlıyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

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