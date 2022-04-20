Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında TBMM'nin 102. Yıldönümü sebebiyle kutlanacak. Ankaralılar o güne özel gerçekleştirilecek konserler ve etkinlikler merak ediyor. Biz de haberimizde merak edilen etkinlikleri derledik. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı konserleri, etkinlikleri Ankara 2022...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERLERİ, ETKİNLİKLERİ ANKARA 2022

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Tolga Taviş yönetiminde 22 Nisan Cuma günü çocuklara özel vereceği konserde, "Fonikler Köyü" ile 23 Nisan çocuk marşlarını seslendirecek.

Taviş'in bestelediği interaktif eser Fonikler Köyü, çocukların orkestraya katkı sağlamasına imkan verecek.

Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ise 23 Nisan Cumartesi "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliği düzenleyecek.

Etkinlikte şenlik havası CSO Ada Ankara'nın bahçesine taşacak. Masal kahramanları, pamuk şekerci, mısırcı, hulahopçu ve baloncunun karşıladığı minik müzikseverler, konserde sevilen çocuk şarkılarıyla marşları dinleme imkanı bulacak.

Ankara'daki 7 okuldan gelen 300 öğrencinin de katılımıyla yaklaşık 600 kişilik dev koro, Şef Mine Özalp ve Şef Burak Onur Erdem yönetiminde şarkıları ve marşları seslendirecek.

CSO'nun Tarihi Salonu ise 23 Nisan sabahı Şef Aylin Şengün Taşçı yönetiminde "Aynı Bahçenin Çiçekleri" konserine ev sahipliği yapacak. Konser Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında yapılacak.

MURAT BOZ KONSERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi kutlama çalışmalarına tüm hızı ile devam ederken resmi törenlerin ve kutlama programının ardından Ankara'da ücretsiz konser etkinlikleri de merak ediliyordu.

Murat Boz yapmış olduğu açıklama ile bu sene 23 Nisan konserleri kapsamında Ankara'da sahneye çıkacağını açıkladı. Başkent olması nedeni ile her sene resmi bayramların en güzel şekilde kutlandığı iller arasında yer alan Ankara bu senede farkını yine ortaya koydu. Sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir'de yapılacak olan resmi törenle başlayacak 23 Nisan kutlamaları gece saatlerine kadar devam edecek.

Murat Boz Ankara konseri tarihi 23 Nisan 2022, saati 16:00 ve yeri ise Atatürk Spor Salonu olarak açıklandı.

ATATÜRK SPOR SALONU NEREDE? MURAT BOZ KONSERİNE NASIL GİDİLİR?

Murat Boz 23 Nisan konseri için belirlenen yer Atatürk Spor Salonu olarak ilan edildi. Atatürk Spor salonu Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alırken Ankara Garı ve Ulus Devlet Hastanesi yakınında yer alıyor.