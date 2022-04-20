23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlanacak. Birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı konserlerin listesi açıklandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri, etkinlikleri İzmir 2022 başlıklarıyla arama motorlarında sıkça araştırıldığı için ilgili konuya haberimizde yer verdik. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri, etkinlikleri…

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERLERİ, ETKİNLİKLERİ İZMİR 2022

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir’de coşkuyla kutlanacak. İzmir’de gerçekleşecek olan konser ve etkinlikleri sizler için araştırdık. İşte detaylar…

DÂHİ MOZART AKSİ BEETHOVEN

23 Nisan 2022, Cumartesi, 19:00

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ilk konserini 23 Nisan günü İbrahim Yazıcı yönetiminde Çocuklara Armağan “Dâhi Mozart Aksi Beethoven” konseri ile gerçekleştirecek. Konsere katılım ücretsiz olacak.

Beethoven: Şevki Çepa

Mozart: Ulaş Narlı

Anna: Selver Kınık

Metin: Gülümden Alev Karaman

BURCU GÜNEŞ

23 Nisan 2022, Cumartesi, 21.00

SoldOut Performance Hall

Satışa sunulan indirimli biletlerin sayısı sınırlıdır. Bu etkinlik için rezervasyona gerek yoktur. Satın alacağınız bilet size hem SMS hem de mail aracılığıyla kupon kodu olarak iletilecektir. Etkinliğe giriş sırasında kupon kodlarınızı ileterek biletlerinizi temin edebilirsiniz. Bu etkinlik için 18 yaş sınırı vardır. İçeri yiyecek ve içecek alınmamaktadır.

Organizasyon şirketi, etkinlik alanında huzursuzluk çıkaran, salon içerisinde program akışını engelleyici davranışlarda bulunan ve organizasyona uygun olmadığını düşündüğü kişileri, bilet ücreti iadesini yaparak etkinlik alanına almama veya etkinlik alanından çıkarma hakkına sahiptir.

Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacaktır. “HES Kodu sorgula” bölümünden ‘’riskli değildir’’ sonucu çıktığı durumda etkinliğe giriş yapılabilir.

90’LAR & 2000’LER TÜRKÇE POP PARTİ: MANSUR ARK & DJ AKCAN AKDAĞ

23 Nisan 2022, Cumartesi, 21.00

SoldOut Performance Hall

İndirimli biletler sınırlı sayıdadır. E-Biletiniz Mail ve Sms olarak size gelecektir. Çıktı almanıza gerek yoktur. Bu etkinlik için 18 yaş sınırı vardır. Mekan uygun görmediği kişilerin bilet bedelini iade etmek koşuluyla etkinlik alanına almama hakkına sahiptir. Güvenlik nedeniyle; açık sigara paketi, kesici alet, biber gazı vb. içeri alınmamaktadır.

ISLANDMAN

23 Nisan 2022, Cumartesi, 21.00

Hangout PSM

Islandman 23 Nisan’da Hangout PSM sahnesinde. Satışa sunulan indirimli biletlerin sayısı sınırlıdır. Bu etkinlik için rezervasyona gerek yoktur. Satın alacağınız bilet size hem SMS hem de mail aracılığıyla kupon kodu olarak iletilecektir. Alanda 18 yaş sınırı vardır. Tüm katılımcıların geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları gereklidir. İçeri yiyecek, içecek, ilaç, sakız vb. alınmamaktadır. Etkinliklere sırt çantasıyla girilememektedir.

Organizasyon firması etkinlik için uygun görmediği kişileri, bilet ücretini iade ederek etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir. Alanda profesyonel ekipmanla izinsiz ses ve görüntü kaydı yapmak yasaktır. Katılımcılar/izleyiciler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.

Katılımcılar etkinlik alanı içinde gerçekleştirilecek her türlü görüntü çekimi için şahsi izin vermiş sayılır ve organizatörler yapılan çekimleri promosyon ve/veya reklam amaçlı kullanım ve sözleşmeli katılımcı markalar ile paylaşma hakkına sahiptir.

Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacaktır. “HES Kodu sorgula” bölümünden ‘’riskli değildir’’ sonucu çıktığı durumda etkinliğe giriş yapılabilir.

BATUHAN KORDEL – GÜNCEL GÜRSEL ARTIKTAY

23 Nisan 2022, Cumartesi, 22.30

Ooze Venue

Biletler: Tek Kişilik Bilet: 60,00 TL, Çift Kişilik Bilet: 120,00 TL – 100,00 TL

Satışa sunulan indirimli biletlerin sayısı sınırlıdır. Bu etkinlik için rezervasyona gerek yoktur. Satın alacağınız bilet size hem SMS hem de mail aracılığıyla kupon kodu olarak iletilecektir. Etkinliğe giriş sırasında kupon kodlarınızı ileterek biletlerinizi temin edebilirsiniz. Bu etkinlik için 18 yaş sınırı vardır. İçeri yiyecek ve içecek alınmamaktadır.

Organizasyon şirketi, etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet bedelini iade etmek koşuluyla etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir. Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacaktır. “HES Kodu sorgula” bölümünden ‘’riskli değildir’’ sonucu çıktığı durumda etkinliğe giriş yapılabilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı konserleri, etkinlikleri Ankara 2022

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