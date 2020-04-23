23 Nisan ve TBMM'nin 100'üncü açılış yıl dönümü kutlu olsun!
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü tüm Türkiye'ye kutlu olsun.
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23 Nisan 2020 Perşembe 09:41
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