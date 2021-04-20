23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte binlerce internet kullanıcısı bu resmi tatilde hastanelerin acil servislerinin açık olup, olmadığını merak ediyor. Peki 23 Nisan’da hastane acil servis açık mı 2021? 23 Nisan'da hangi kurumlar tatil? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir. Bu resmi tatillerden özellikle kamu kurum ve kuruluşları yararlanırken, özel sektörde resmi tatil işletmenin keyfiyetine göre değişmektedir.

23 NİSAN'DA HASTANE ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI 2021?

Her yıl büyük bir coşku ve çeşitli etkinlikler ile kutlanan 23 Nisan, bu yıl pandemi nedeniyle daha sade şekilde evlerde kutlanacak. Öte yandan her yıl farklı güne denk gelen 23 Nisan'ın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle resmi tatilin hangi kurumları etkileyeceği merak ediliyor. En çok araştırılan başlıklar arasında ise hastanelerin acil servisleri yer alıyor. 23 Nisan Cuma günü hastanelerde poliklinikler hizmeti verilmezken, acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan’da PTT’ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri, hastane polikinlikleri kapalı olacak acil servisleri ise açık. Resmi tatil 1 gün geçerli olduğu için 24 Nisan’da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT’ler hizmet vermeye devam edecek.