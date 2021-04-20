23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor... Bu özel günde bazı kurumlar kapalı, bazıları ise açık olacak. İnternet kullanıcıları 23 Nisan’da hastaneler açık mı 2021? Hastane poliklinikleri açık mı? başlığı ile araştırma yapmaya başladı. Biz de merak edilen soruların yanıtına haberimizde sizler için yer verdik.

23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

Türk milletinin iradesini temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu günde bazı devlet kurumları izin yapacak bazıları ise mesai yapmaya devam edecek. Peki 23 Nisan'da hastaneler açık mı?

Pandemi nedeniyle uzun süredir hastanelerde yoğunluk oluşmakta. Dolayısıyla insanlar 23 Nisan'da hastanelerin açık olup olmadığını merak edip araştırma yapıyor. 23 Nisan'da hastaneler açık mı? sorusunun yanıtı evettir. 23 Nisan'da hastanenin acil servisleri hizmet vermeye devam etmektedir.

HASTANE POLİKLİNİKLERİ AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatillerden biridir. Bu tarihte hastaneler açık olsa da, acil servis hizmet vermeye devam etse de poliklinikler için resmi tatil günüdür. Yani 23 Nisan Cuma günü poliklinikler kapalıdır, poliklinik hizmeti verilmemektedir.

23 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021? 23 NİSAN'DA PTT, SÜRAT, UPS, ARAS, MNG, YURT İÇİ AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan bayram olarak kutlanmaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılda kutlamalar pandemi kurallarına göre kısıtlı bir program ile yapılacak.

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23 Nisan kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi açık mı, kapalı mı?

23 NİSAN 2021 VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI? 23 NİSAN'DA VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Gelir İdaresi Başkanlığı çatısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan vergi daireleri, cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açık olup olmadığıyla ilgili vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılıyor.

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