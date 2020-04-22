23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Deveci Köyü İlkokulunda 10 yaşında iken 23 Nisanda okuduğu ‘Atam’ şiiriyle birinci seçilen 77 yaşındaki Gönül Kuru, 67 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu. Yaşlı kadının yarım asırdan fazla zamanın geçmesine rağmen söz konusu şiiri hiç aksatmadan ezbere okuması büyük takdir topladı.
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22 Nisan 2020 Çarşamba 13:39
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