  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. 23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu

23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Deveci Köyü İlkokulunda 10 yaşında iken 23 Nisanda okuduğu ‘Atam’ şiiriyle birinci seçilen 77 yaşındaki Gönül Kuru, 67 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu. Yaşlı kadının yarım asırdan fazla zamanın geçmesine rağmen söz konusu şiiri hiç aksatmadan ezbere okuması büyük takdir topladı.

Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptıSultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı

Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!

Dr. Ender Saraç'tan Ramazan'da oruç tutacaklara beslenme konusunda öneriler!Dr. Ender Saraç'tan Ramazan'da oruç tutacaklara beslenme konusunda öneriler!

Yolun karşısına geçecekti! Tankerin altında kaldı!Yolun karşısına geçecekti! Tankerin altında kaldı!

 

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:39

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı
Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı
Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!
Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!
Bursa'da 18 günlük bebekten müjde! Koronavirüsü yendi
Bursa'da 18 günlük bebekten müjde! Koronavirüsü yendi
Dr. Ender Saraç'tan Ramazan'da oruç tutacaklara beslenme konusunda öneriler!
Dr. Ender Saraç'tan Ramazan'da oruç tutacaklara beslenme konusunda öneriler!
Yolun karşısına geçecekti! Tankerin altında kaldı!
Yolun karşısına geçecekti! Tankerin altında kaldı!
Hava durumu (22-23-24 Nisan 2020) Yağmur geliyor !
Hava durumu (22-23-24 Nisan 2020) Yağmur geliyor !
Altın bugün ne kadar? 22 Nisan Salı
Altın bugün ne kadar? 22 Nisan Salı