23 Nisan'da şehidin çocuklarının bayramını kutladılar

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, şehit Erdem Uçar'ın çocuklarını ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Abban, Topkaya ve Gümüş, 25 Ekim 2016'da İstanbul Sarıyer'de Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim sırasında şehit olan Erdem Uçar'ın çocukları Elif ve Zeynep Esmanur'u ziyaret edip, bayramlarını kutladı ve hediyeler verdi.

Abban, burada yaptığı açıklamada, şehit Uçar'ın çocuklarının kendilerine emanet olduğunu, bugün de onları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Elif ve Zeynep Esmanur ise konuklarına şiir okudu.



Kaynak: AA