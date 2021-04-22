Türkiye genelinde 23 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Karara göre 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Bakanlık tarafından hazırlanan “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgeye göre 23 Nisan'da şehirlerarası yasak var mı 2021? 23 Nisan seyahat yasağı var mı 2021? işte yanıtları.

23 NİSAN SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

23 Nisan konulu genelgeye göre 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek.

Zorunlu hali bulunmayan kişilerin kısıtlama uygulanan zamanlarda şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler kısıtlamadan muaf olacak.

23 NİSAN'DA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI 2021?

İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.



Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.



İşi ile ilgili bağlantısını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ve uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.



Bunun dışında sağlık, vefat, sınav, askerlik ile ilişkili kimi durumlarda zorunlu hal için başvuru yapılarak özel araç ile seyahat edilebilecek.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.



Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek; geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden belgesini alabilir. (e-Devlet sistemine giriş yapın ve ardından e-Başvuru'ya tıklayın.) Ya da Alo 199'u arayabilir.

SEYAHAT BELGESİ BAŞVURU EKRANI