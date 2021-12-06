23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:00

Hatayspor - Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

13:00

Elazığspor - Başkent Akademi

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00

İçel İY - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00

İran - Çin

AFC Kadınlar Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00

Mardinspor - Ağrı 1970

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

13:00

Aksaray Bld. - 52 Orduspor

TFF 3. Lig

Kanal 68

13:00

Kütahyaspor - Yıldırımspor

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00

Kuşadası Gençlik - Altındağ Bld.

TFF 3. Lig

Ege TV

13:00

Orduspor - Karaköprü Bld.

TFF 3. Lig

TV 52 Ordu

13:00

Galatasaray - Trabzonspor

TFF Elit U19 Ligi

GS TV

13:30

Kasımpaşa - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

13:30

Hatayspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

13:30

Bandırmaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30

Adanaspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

14:15

NEC Nijmegen - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

14:30

Cagliari - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

15:00

Metz - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:30

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30

Karlsruhe - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Yayın yok

15:30

Jahn Regensburg - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Standard Liege - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00

Antalyaspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 4

16:00

Giresunspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00

Altay - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Boluspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

16:00

Granada - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

16:00

Burgos - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

16:00

Aris - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30

Heracles - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:30

PSV - Ajax

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole uygulaması

16:30

SC Telstar - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

17:00

Arsenal - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Leicester City - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Crystal Palace - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00

Spezia - Sampdoria

İtalya Serie A

Bilyoner TV

17:00

Torino - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00

Napoli - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00

Angers - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Bordeaux - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Clermont - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00

Nantes - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00

Tayvan - Hindistan

AFC Kadınlar Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00

Zorya - Aktobe

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube

17:30

Leipzig - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00

Sporting Gijon - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00

St.Gilloise - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:00

Virton - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

18:15

Real Madrid - Elche

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:15

Atromitos - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Volos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Vicenza - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Guimaraes - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Maritimo - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:45

Sparta Rotterdam - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00

Galatasaray - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports HD1

19:00

Eyüpspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Montpellier - Monaco

Fransa Ligue 1

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Burkina Faso - Gabon

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

19:30

Hertha Berlin - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Chelsea - Tottenham

İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus

20:00

Empoli - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:15

Girona - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15

Huesca - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30

Real Sociedad - Getafe

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30

Olympiakos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Lecce - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Mechelen - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Gil Vicente - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Universidad Nacional - Tigres

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

22:00

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Nijerya - Tunus

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

22:00

Mouscron - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45

Milan - Juventus

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45

PSG - Reims

Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, Bein Sports 2

23:00

Alaves - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00

Alcorcon - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00

Cercle Brugge - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:30

Porto - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV