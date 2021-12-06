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  3. 23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:00
Hatayspor - Fenerbahçe
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

 FB TV 

13:00
Elazığspor - Başkent Akademi
TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00
İçel İY - Karşıyaka
TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00
İran - Çin
AFC Kadınlar Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2 

13:00
Mardinspor - Ağrı 1970
TFF 3. Lig

TRT Kürdi

13:00
Aksaray Bld. - 52 Orduspor
TFF 3. Lig

Kanal 68 

13:00
Kütahyaspor - Yıldırımspor
TFF 3. Lig

Yayın yok

13:00
Kuşadası Gençlik - Altındağ Bld.
TFF 3. Lig

Ege TV

13:00
Orduspor - Karaköprü Bld.
TFF 3. Lig

TV 52 Ordu 

13:00
Galatasaray - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi

GS TV

13:30
Kasımpaşa - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

13:30
Hatayspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

13:30
Bandırmaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1 

13:30
Adanaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2 

14:15
NEC Nijmegen - Feyenoord
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

14:30
Cagliari - Fiorentina
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

15:00
Metz - Nice
Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV 

15:30
Hannover 96 - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Karlsruhe - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2

Yayın yok

15:30
Jahn Regensburg - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 

15:30
Standard Liege - Club Brugge
Belçika Pro League

 Tivibu Spor, Bilyoner TV

16:00
Antalyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 4

16:00
Giresunspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00
Altay - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2 

16:00
Boluspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig Ertelendi

16:00
Granada - Osasuna
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 

16:00
Burgos - Leganes
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 

16:00
Aris - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV 

16:30
Heracles - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:30
PSV - Ajax
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole uygulaması

16:30
SC Telstar - Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

17:00
Arsenal - Burnley
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00
Leicester City - Brighton
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00
Crystal Palace - Liverpool
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00
Spezia - Sampdoria
İtalya Serie A

Bilyoner TV

17:00
Torino - Sassuolo
İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

17:00
Napoli - Salernitana
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00
Angers - Troyes
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Bordeaux - Strasbourg
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Clermont - Rennes
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00
Nantes - Lorient
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Tayvan - Hindistan
AFC Kadınlar Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2 

17:00
Zorya - Aktobe
Hazırlık Maçı

Zorya Youtube 

17:30
Leipzig - Wolfsburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00
Sporting Gijon - Amorebieta
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
St.Gilloise - Genk
Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:00
Virton - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV 

18:15
Real Madrid - Elche
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:15
Atromitos - AEK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Volos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Vicenza - Cittadella
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30
Guimaraes - Estoril
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30
Maritimo - Belenenses
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:45
Sparta Rotterdam - Utrecht
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00
Galatasaray - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports HD1 

19:00
Eyüpspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Montpellier - Monaco
Fransa Ligue 1

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Burkina Faso - Gabon
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

19:30
Hertha Berlin - Bayern Münih
Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Chelsea - Tottenham
İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus

20:00
Empoli - Roma
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:15
Girona - Lugo
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Huesca - Ponferradina
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Real Sociedad - Getafe
İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Olympiakos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Lecce - Cremonese
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30
Mechelen - Anderlecht
Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00
Gil Vicente - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00
Universidad Nacional - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

22:00
RKC Waalwijk - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
Nijerya - Tunus
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

22:00
Mouscron - Lierse
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45
Milan - Juventus
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
PSG - Reims
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, Bein Sports 2

23:00
Alaves - Barcelona
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 

23:00
Alcorcon - Mirandes
İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Cercle Brugge - Zulte Waregem
Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:30
Porto - Famalicao
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

 

Ramazan Sarı
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