23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
23 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
12:00
Hatayspor - Fenerbahçe
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
13:00
Elazığspor - Başkent Akademi
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:00
İçel İY - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:00
İran - Çin
AFC Kadınlar Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00
Mardinspor - Ağrı 1970
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
13:00
Aksaray Bld. - 52 Orduspor
TFF 3. Lig
Kanal 68
13:00
Kütahyaspor - Yıldırımspor
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:00
Kuşadası Gençlik - Altındağ Bld.
TFF 3. Lig
Ege TV
13:00
Orduspor - Karaköprü Bld.
TFF 3. Lig
TV 52 Ordu
13:00
Galatasaray - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
13:30
Kasımpaşa - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
13:30
Hatayspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
13:30
Bandırmaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Adanaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
14:15
NEC Nijmegen - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
14:30
Cagliari - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
15:00
Metz - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:30
Hannover 96 - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Karlsruhe - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Yayın yok
15:30
Jahn Regensburg - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Standard Liege - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
16:00
Antalyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 4
16:00
Giresunspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Altay - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Boluspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig Ertelendi
16:00
Granada - Osasuna
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
16:00
Burgos - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
16:00
Aris - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:30
Heracles - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:30
PSV - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole uygulaması
16:30
SC Telstar - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
17:00
Arsenal - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Leicester City - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Crystal Palace - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
17:00
Spezia - Sampdoria
İtalya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Torino - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
17:00
Napoli - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
17:00
Angers - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Bordeaux - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Clermont - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
17:00
Nantes - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Tayvan - Hindistan
AFC Kadınlar Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Zorya - Aktobe
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube
17:30
Leipzig - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:00
Sporting Gijon - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
St.Gilloise - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
18:00
Virton - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
18:15
Real Madrid - Elche
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
18:15
Atromitos - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Volos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Vicenza - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Guimaraes - Estoril
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Maritimo - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:45
Sparta Rotterdam - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Galatasaray - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports HD1
19:00
Eyüpspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Montpellier - Monaco
Fransa Ligue 1
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Burkina Faso - Gabon
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV
19:30
Hertha Berlin - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Chelsea - Tottenham
İngiltere Premier Lig
İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus
20:00
Empoli - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:15
Girona - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:15
Huesca - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Real Sociedad - Getafe
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Olympiakos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Lecce - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Mechelen - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Gil Vicente - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Universidad Nacional - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
22:00
RKC Waalwijk - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Nijerya - Tunus
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV
22:00
Mouscron - Lierse
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:45
Milan - Juventus
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
PSG - Reims
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV, Bein Sports 2
23:00
Alaves - Barcelona
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Alcorcon - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Cercle Brugge - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:30
Porto - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV