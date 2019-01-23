23 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi
11.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe - Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
- Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
JUDO
11.00 Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve İstişare Kurul Üyesi Dr. Zihni Papakçı'nın katılımı ile Memorial Şişli Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'e Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde siyah kuşak verilecek.
VOLEYBOL
14.00 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Bayan Milli Takımının, grup aşamasındaki rakipleri, İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.
VOLEYBOL
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -
18.30 Fenerbahçe Opet - CSM Bucuresti
22.00 Beziers VB - Vakıfbank
- Kadınlar Challenge Cup -
22.30 Hermes Oostende - Aydın Büyükşehir Bld.
- Efeler Ligi -
17.00 İstanbul BBSK - Tokat Bld. Plevne
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi -
22.30 Virtus Bologna - Beşiktaş Sompo Japan
- FIBA Avrupa Kupası -
20.30 Pınar Karşıyaka - Szolnoki Olaj
DHA
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