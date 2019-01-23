İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 23 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

23 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

11.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları devam edecek.

23 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor

18.00 Göztepe - Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

JUDO

11.00 Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve İstişare Kurul Üyesi Dr. Zihni Papakçı'nın katılımı ile Memorial Şişli Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'e Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde siyah kuşak verilecek.

VOLEYBOL

14.00 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Bayan Milli Takımının, grup aşamasındaki rakipleri, İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.

VOLEYBOL

- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -

18.30 Fenerbahçe Opet - CSM Bucuresti

22.00 Beziers VB - Vakıfbank

- Kadınlar Challenge Cup -

22.30 Hermes Oostende - Aydın Büyükşehir Bld.

- Efeler Ligi -

17.00 İstanbul BBSK - Tokat Bld. Plevne

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

22.30 Virtus Bologna - Beşiktaş Sompo Japan

- FIBA Avrupa Kupası -

20.30 Pınar Karşıyaka - Szolnoki Olaj

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.