23 Ocak HADİ ipucu cevabı "2004'te Yenikapı'daki kazılarda ortaya çıkan ilk liman nedir?"

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 23 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. 23 Ocak HADİ büyük ödülü DERGİLİK katkılarıyla 10 bin TL Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? Instagram sayfasından yapılan açıklamada "Son 100 kişi kalana kadar yarışacağımız hadi 100, bu akşam Dergilik katkılarıyla 20.30'da!

Ödülümüz Dergilik'ten tam 10.000 TL

İstanbul, tarihin ileri medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Dolayısıyla İstanbul'da yürütülen herhangi bir yer altı çalışması, beraberinde Neolitik, Helenistik, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait arkeolojik kalıntılar gibi heyecan verici yeni keşifleri de ortaya çıkarmaktadır.? Bu akşamki ipucumuz da İstanbul’un tarihini seven hadiciler için geliyor. 2004 yılında Yenikapı’da başlayan kazılarda ortaya çıkarılan limanın adı nedir? " dendi. 23 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "2004'te Yenikapı'daki kazılarda ortaya çıkan ilk liman nedir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

23 OCAK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

23 Ocak Hadi SORU: "2004'te Yenikapı'daki kazılarda ortaya çıkan ilk liman nedir?"

23 OCAK HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

23 Ocak hadi CEVAP: THEODOSİUS LİMANI

HADİ İPUCU CEVABI: THEODOSİUS LİMANI HAKKINDA

Eleutherios Limanı ya da daha sonraki ve yaygın adıyla Theodosius, antik ticari limandır.

Marmara Denizi kıyısında, Yenikapı'dan tarihi Langa bostanlarının olduğu alana uzanan genişçe bir körfezde yer alan bu liman, antik Kontoskalion Limanı'nın batısında yer alır. Marmara Denizi'nin hakim rüzgarı olan poyraza karşı korunaklı olan bu liman, Bizans döneminde sur içindeki yegane akarsu olan Bayrampaşa Deresi (Lykos) ağzında kurulmuştur. Mısır'dan tahıl getiren gemiler yüklerini burada boşaltıyorlardı. Mısır'ın M.S. 641'de Araplar'ın eline geçmesiyle zahire sevkiyatı durmuş, limanın bu yüzden önemi azalsa da, 12. yüzyıla kadar varlığını korumuştur.

2004 yılından itibaren Marmaray Tüneli'nin Avrupa yakasında yeryüzüne çıktığı yerde yapılan arkeolojik kurtarma çalışmalarında Neolitik, Helenistik, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait pek çok arkeolojik kalıntı ve 37 gemi batığı bulunmuştur.

Bu kazılarda ortaya çıkan Bizans dönemine ait 37 gemi batığı, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in bir liman kenti olarak işlevini, bu dönemde kullanılan teknelerin yapım tekniklerini, limanın günlük yaşamına ışık tutacak pek çok yeni bilgiye ulaşılmasını sağladı. Bu sayede liman tekrar gün yüzüne çıkmıştır.

22 OCAK 12:30 HADİ İPUCU CEVABI

SORU : "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?"

CEVAP: İZOHİPS