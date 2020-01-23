23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Macide ve gelini Aleyna mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Simit Tiridi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Simit Tiridi tarifi ve malzemeleri

Özden Kaynana:

Burçin Gelin: puan ( kendi gelini)

Dilara Gelin: puan

Elif Gelin: puan

Aleyna Gelin: puan

Çiğdem Kaynana

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Dilara Gelin: puan

Aleyna gelin: puan

Burçin Gelin: puan

Macide kaynana:

Aleyna Gelin: 4 Puan (kendi gelini)

Burçin gelin: 3 puan

Elif Gelin: 5 puan

Dilara Gelin: 1 puan

Gönül Kaynana:

Dilara gelin: (kendi gelini)

Aleyna gelin: puan

Elif gelin: puan

Burçin gelin: puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini "..." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı