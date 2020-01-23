23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Macide ve gelini Aleyna mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 23 Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Simit Tiridi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Simit Tiridi tarifi ve malzemeleri
Özden Kaynana:
Burçin Gelin: puan (kendi gelini)
Dilara Gelin: puan
Elif Gelin: puan
Aleyna Gelin: puan
Çiğdem Kaynana
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Dilara Gelin: puan
Aleyna gelin: puan
Burçin Gelin: puan
Macide kaynana:
Aleyna Gelin: 4 Puan (kendi gelini)
Burçin gelin: 3 puan
Elif Gelin: 5 puan
Dilara Gelin: 1 puan
Gönül Kaynana:
Dilara gelin: (kendi gelini)
Aleyna gelin: puan
Elif gelin: puan
Burçin gelin: puan
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini "..." oldu.
Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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