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  3. 23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

23 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Macide ve gelini Aleyna mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 23 Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Simit Tiridi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Simit Tiridi tarifi ve malzemeleriSimit Tiridi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Simit Tiridi tarifi ve malzemeleri

Özden Kaynana:

Burçin Gelin: puan (kendi gelini)

Dilara Gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Aleyna Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana

Elif Gelin:  puan (kendi gelini)

Dilara Gelin:  puan

Aleyna gelin:  puan

Burçin Gelin: puan

Macide kaynana:

Aleyna Gelin: 4 Puan (kendi gelini)

Burçin gelin: 3 puan

Elif Gelin: 5 puan                                                                     

Dilara Gelin: 1 puan

Gönül Kaynana:

Dilara gelin:  (kendi gelini)

Aleyna gelin:  puan

Elif gelin: puan 

Burçin gelin: puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini "..." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***



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