23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Şubat 2022 Çarşambabugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
09:25
Western United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
09:25
Perth Glory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV
10:00
Urawa - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:55
Newcastle Jets - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
12:00
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U16 Ligi
Fenerbahçe TV
13:00
Adıyamanspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
İnegölspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Bucaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Akhisarspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Vanspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
Youtube
13:00
Çorum FK - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
Facebook
13:00
Somaspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig
Facebook
13:00
Bodrumspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig
Ege TV
13:00
1461 Trabzon - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Youtube
13:00
Sarıyer - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Youtube
14:30
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U17 Ligi
FB TV
16:00
AS Otoho - Cotonsport
CAF Konfederasyon Kupasi
Bilyoner TV
17:00
Türkiye - Sırbistan
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Yayın Yok
20:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Benevento - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Brescia - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Crotone - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Frosinone - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Lecce - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:30
Burnley - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:30
Watford - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport
22:45
Liverpool - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Sheffield Utd - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Atletico Madrid - Manchester Utd
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen
23:00
Benfica - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen