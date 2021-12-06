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  3. 23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Şubat 2022 Çarşambabugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

09:25
Western United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

09:25
Perth Glory - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
Bein Connect, Bilyoner TV

10:00
Urawa - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:55
Newcastle Jets - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:00
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U16 Ligi
Fenerbahçe TV

13:00
Adıyamanspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
İnegölspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Bucaspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
​​​​​​​Yayın Yok  

13:00
Akhisarspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
​​​​​​​Yayın Yok  

13:00
Vanspor - Kahramanmaraş
TFF 2. Lig
Youtube

13:00
Çorum FK - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
Facebook

13:00
Somaspor - Serik Bld.
TFF 2. Lig
Facebook

13:00
Bodrumspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig
Ege TV

13:00
1461 Trabzon - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Youtube

13:00
Sarıyer - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Youtube

14:30
Fenerbahçe - Boluspor
TFF Elit U17 Ligi
FB TV

16:00
AS Otoho - Cotonsport
CAF Konfederasyon Kupasi
Bilyoner TV

17:00
Türkiye - Sırbistan
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Yayın Yok

20:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:30
Benevento - Como
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV   

20:30
Brescia - Ascoli
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Crotone - Cosenza
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Frosinone - Reggina
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Lecce - Cittadella
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
​​​​​​​Bilyoner TV

22:30
Burnley - Tottenham
İngiltere Premier Lig
  ​​​​​​​S Sport, S Sport Plus

22:30
Watford - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
​​​​​​​S Sport

22:45
Liverpool - Leeds United
İngiltere Premier Lig
​​​​​​​S Sport, S Sport Plus

22:45
Sheffield Utd - Blackburn Rovers
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Atletico Madrid - Manchester Utd
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen

23:00
Benfica - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen  

Ramazan Sarı
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