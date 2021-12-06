23 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Şubat 2022 Çarşambabugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

09:25

Western United - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

09:25

Perth Glory - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

Bein Connect, Bilyoner TV

10:00

Urawa - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:55

Newcastle Jets - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:00

Fenerbahçe - Boluspor

TFF Elit U16 Ligi

Fenerbahçe TV

13:00

Adıyamanspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

İnegölspor - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Bucaspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

​​​​​​​Yayın Yok

13:00

Akhisarspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

​​​​​​​Yayın Yok

13:00

Vanspor - Kahramanmaraş

TFF 2. Lig

Youtube

13:00

Çorum FK - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

Facebook

13:00

Somaspor - Serik Bld.

TFF 2. Lig

Facebook

13:00

Bodrumspor - Sivas Bld.

TFF 2. Lig

Ege TV

13:00

1461 Trabzon - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Youtube

13:00

Sarıyer - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Youtube

14:30

Fenerbahçe - Boluspor

TFF Elit U17 Ligi

FB TV

16:00

AS Otoho - Cotonsport

CAF Konfederasyon Kupasi

Bilyoner TV

17:00

Türkiye - Sırbistan

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Yayın Yok

20:00

Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Benevento - Como

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Brescia - Ascoli

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Crotone - Cosenza

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Frosinone - Reggina

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Lecce - Cittadella

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:45

KAA Gent - Seraing

Belçika Pro League

​​​​​​​Bilyoner TV

22:30

Burnley - Tottenham

İngiltere Premier Lig

​​​​​​​S Sport, S Sport Plus

22:30

Watford - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

​​​​​​​S Sport

22:45

Liverpool - Leeds United

İngiltere Premier Lig

​​​​​​​S Sport, S Sport Plus

22:45

Sheffield Utd - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Atletico Madrid - Manchester Utd

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

23:00

Benfica - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen