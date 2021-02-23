23 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
23 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Haftaya düşüşle başlayan altın haftanın ikinci gününde yükseliş eğilimi gösterdi. Altının bugünkü seyrini merak edenler, 23 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...