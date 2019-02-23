23 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız

"Partizan - Kızılyıldız maçları dünyanın sonuymuş gibi hissettirir"

"İki kez finalde kaybetmek bizim için büyük motivasyon oldu"

"Anadolu Efes çok istekli olacaktır"

"Türkiye'de farklı ülkelerden hakemler maç yönetebilir"

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

"Ben gün gün ilerlemeyi tercih ederim"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılarda Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

11.00 Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13:30 Boluspor - Adanaspor

16:00 Adana Demirspor - Altınordu

16:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

TFF 2. ve 3. Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14:00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol

14:00 Mersin BŞB - Fenerbahçe

VOLEYBOL

- Vestel Venüs Sultanlar Ligi

13:00 Aydın Büyükşehir Bld. - Halkbank

14:00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA

17:30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe Opet

19:00 Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

- Efeler Ligi

14:00 Fenerbahçe - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

14:00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango

16:00 Ziraat Bankası - Galatasaray

16:00 Arkas Spor - Halkbank

BİSİKLET

Tour Of Antalya, 91.8 kmlik Perge-Termessos etabıyla devam edecek.

DHA