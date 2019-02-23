23 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız
(ÖZEL) Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız
"Partizan - Kızılyıldız maçları dünyanın sonuymuş gibi hissettirir"
"İki kez finalde kaybetmek bizim için büyük motivasyon oldu"
"Anadolu Efes çok istekli olacaktır"
"Türkiye'de farklı ülkelerden hakemler maç yönetebilir"
"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
"Ben gün gün ilerlemeyi tercih ederim"
SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19:00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.
11.00 Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Boluspor - Adanaspor
16:00 Adana Demirspor - Altınordu
16:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor
TFF 2. ve 3. Lig'de 23'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol
14:00 Mersin BŞB - Fenerbahçe
VOLEYBOL
- Vestel Venüs Sultanlar Ligi
13:00 Aydın Büyükşehir Bld. - Halkbank
14:00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA
17:30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe Opet
19:00 Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
- Efeler Ligi
14:00 Fenerbahçe - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
14:00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango
16:00 Ziraat Bankası - Galatasaray
16:00 Arkas Spor - Halkbank
BİSİKLET
Tour Of Antalya, 91.8 kmlik Perge-Termessos etabıyla devam edecek.
DHA
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