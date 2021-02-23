Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 23 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

23 ŞUBAT SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat Salı gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

22 ŞUBAT PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat Pazartesi gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, son 24 saat içinde 118 bin 816 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan toplam koronavirüs test sayısı böylelikle 32 milyon 436 bin 998 oldu.

Yapılan koronavirüs testlerinde 8 bin 104 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 690 oldu.

Son 24 saatte 78 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi.