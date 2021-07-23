Milyonlarca çalışanın dikkatine! 1 gün bile çalışsanız ihbar tazminat hakkınız varMarmaris'te ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı! Eski eşinin ve çocuklarının yaşadığı evi yaktı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 havalimanı taksisi bağlandı!Artvin'i sel terketti, kalıntıları kaldı: 430 ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi kayıp!Göçmen kaçakçılığı sürüyor! Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı!Balıkesir'de çıkan hortum, plajı birbirine kattı! Şemsiyeler havada uçtu! 3 yaralıOtomobil devi Toyota'da çip krizi! 3 fabrikasını kapatarak araç üretimini askıya aldı!23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de23 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle Kanal D'de
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de

23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema: Alaaddin 2 ekrana geliyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da yerli sinema Nadide Hayat verilirken, akşam ise yabancı sinema: Alaaddin ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

23 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Nadide Hayat

16:00 Kalp Yarası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Alaaddin

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT