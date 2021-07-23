23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Alaaddin TV'de ilk kez ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema: Alaaddin 2 ekrana geliyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

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ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da yerli sinema Nadide Hayat verilirken, akşam ise yabancı sinema: Alaaddin ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı... 23 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Nadide Hayat 16:00 Kalp Yarası 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema: Alaaddin