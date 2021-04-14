23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Temmuz 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
23 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Temmuz 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
01:00
Coritiba - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:15
CA Independiente - Santos
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Bolivar - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
02:30
Orlando City - Philadelphia Union
MLS
Bilyoner TV
03:30
Avai - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Penarol - Nacional
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Rosario Central - Deportivo Tachira
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Internacional - Olimpia Asuncion
Copa Libertadores
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
03:30
San Jose - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
04:30
Austin FC - Seattle Sounders
MLS
Bilyoner TV
12:30
Brisbane U21 - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Moreton Bay Utd - Peninsula
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Melbourne Knights - Green Gully
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:45
Port Melbourne Sharks - Heidelberg
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:30
Bentleigh - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:30
Suwon - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:45
Adelaide U21 - Campbelltown City
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
14:45
Albirex Niigata - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Albirex Niigata - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
17:00
Sputnik - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Olimp Dolgoprudny - Kamaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
FK Panevezys - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Tabor Sezana - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Kiev - Union Berlin
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
18:30
HIFK Helsinki - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Arges - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Leipzig - Montpellier
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube
19:15
Mainz - Liverpool
Hazırlık Maçı
Mainz 05 Youtube
19:30
Fredericia - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
AC Horsens - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Banga - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
GA Eagles - Vitesse
Hazırlık Maçı
Vitesse Youtube
20:30
Rukh Brest - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Dragovoljac - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
Cienciano - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Mioveni - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Schalke 04 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:45
Standard Liege - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:00
Londrina - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:30
Carlos Mannucci - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV