23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

23 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Temmuz 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.



01:00

Coritiba - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:15

CA Independiente - Santos

Copa Sudamericana

Bilyoner TV



01:15

Bolivar - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



02:30

Orlando City - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV



03:30

Avai - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

Penarol - Nacional

Copa Sudamericana

Bilyoner TV



03:30

Rosario Central - Deportivo Tachira

Copa Sudamericana

Bilyoner TV



03:30

Internacional - Olimpia Asuncion

Copa Libertadores

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



03:30

San Jose - Independiente Petroleros

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



04:30

Austin FC - Seattle Sounders

MLS

Bilyoner TV



12:30

Brisbane U21 - Gold Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Moreton Bay Utd - Peninsula

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Melbourne Knights - Green Gully

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



12:45

Port Melbourne Sharks - Heidelberg

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:30

Bentleigh - Altona Magic

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:30

Suwon - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:45

Adelaide U21 - Campbelltown City

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



14:45

Albirex Niigata - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



14:45

Albirex Niigata - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



17:00

Sputnik - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Olimp Dolgoprudny - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

FK Panevezys - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

Tabor Sezana - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Kiev - Union Berlin

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube



18:30

HIFK Helsinki - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Arges - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Leipzig - Montpellier

Hazırlık Maçı

Montpellier Youtube



19:15

Mainz - Liverpool

Hazırlık Maçı

Mainz 05 Youtube



19:30

Fredericia - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Helsingor - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

AC Horsens - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Banga - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:00

GA Eagles - Vitesse

Hazırlık Maçı

Vitesse Youtube



20:30

Rukh Brest - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Dragovoljac - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Cienciano - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Mioveni - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Schalke 04 - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



21:45

Standard Liege - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:00

Londrina - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:30

Carlos Mannucci - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

