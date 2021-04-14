23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıÖnüne kattığı her şeyi sürükledi! Selin vurduğu Artvin'de felaketin boyutları gözler önüne serildiCanlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldüOyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacakSüper Loto sonuçları 22 Temmuz 2021 Perşembe | 22.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0SON DAKİKA | Bakan Soylu açıkladı! Artvin'deki sel felaketinde bir kişi kaybolduTuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıBir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandıUEFA Konferans Ligi: Sivasspor 1-0 Petrocub |MAÇ SONUCU
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23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Temmuz 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

23 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Temmuz 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 


01:00
Coritiba - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:15
CA Independiente - Santos
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Bolivar - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

02:30
Orlando City - Philadelphia Union
MLS
Bilyoner TV

03:30
Avai - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Penarol - Nacional
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Rosario Central - Deportivo Tachira
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Internacional - Olimpia Asuncion
Copa Libertadores
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

03:30
San Jose - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

04:30
Austin FC - Seattle Sounders
MLS
Bilyoner TV

12:30
Brisbane U21 - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Moreton Bay Utd - Peninsula
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:30
Melbourne Knights - Green Gully
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

12:45
Port Melbourne Sharks - Heidelberg
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:30
Bentleigh - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:30
Suwon - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:45
Adelaide U21 - Campbelltown City
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

14:45
Albirex Niigata - Hougang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

14:45
Albirex Niigata - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

17:00
Sputnik - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Olimp Dolgoprudny - Kamaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
FK Panevezys - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Tabor Sezana - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Dinamo Kiev - Union Berlin
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

18:30
HIFK Helsinki - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Arges - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00
Leipzig - Montpellier
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube

19:15
Mainz - Liverpool
Hazırlık Maçı
Mainz 05 Youtube

19:30
Fredericia - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Helsingor - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
AC Horsens - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Banga - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:00
GA Eagles - Vitesse
Hazırlık Maçı
Vitesse Youtube

20:30
Rukh Brest - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Dragovoljac - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
Cienciano - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30
Mioveni - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:30
Schalke 04 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45
Standard Liege - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00
Londrina - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:30
Carlos Mannucci - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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