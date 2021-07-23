23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da yerli sinema Yumurcak Veda programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.
KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Aşkın Tarifi ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak olan Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
23 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Aşkın Tarifi
09:00 Yumurcak Veda
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler