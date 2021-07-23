23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da yerli sinema Yumurcak Veda programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle ekranlara geliyor.

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KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Aşkın Tarifi ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak olan Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Kanal D yayın akışı... 23 TEMMUZ 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Aşkın Tarifi 09:00 Yumurcak Veda 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Baht Oyunu 16:15 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler