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23 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da heyecan dorukta. Haftanın ikinci On Numara çekilişinde ikramiye 100 bin TL'yi geçti. On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

23 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta.  Haftanın ikinci On Numara çekilişinde ikramiye 100 bin TL'yi geçti. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

23 TEMMUZ 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

23 Temmuz 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 19 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Temmuz Pazar günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 06 08 11 13 18
20 27 28 33 47 55 58 61
62 67 70 71 73 75 76

19 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

19 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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