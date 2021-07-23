Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Haftanın ikinci On Numara çekilişinde ikramiye 100 bin TL'yi geçti. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

23 TEMMUZ 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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23 Temmuz 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 19 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Temmuz Pazar günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 06 08 11 13 18

20 27 28 33 47 55 58 61

62 67 70 71 73 75 76

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...