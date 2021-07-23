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23 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef özel bölümüyle TV8'de

Bugün TV8'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışına yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen program MasterChef özel bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...

23 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef özel bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından  8’de Sağlık programını yayınlıyor. 13:00'da sevilen program Paylaş Benimle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef özel bölümüyle ekranlarda oluyor...

23 TEMMUZ 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef

15:00 Paylaş Benimle

20:00 MasterChef Türkiye (Özel bölüm)

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