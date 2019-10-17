SARAYBOSNA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Uluslararası İş Forumu (IBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen forumun açılış programına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD yetkilileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Dzaferovic, açılışta yaptığı konuşmada, IBF’nin, Bosna Hersek’in ekonomik ve yatırım potansiyelini tanıtma amacıyla bu yıl Saraybosna’da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) pazarına yakın bir bölgede bulunmasının Bosna Hersek’i daha cazip bir ülke haline getirdiğini anımsatan Dzaferovic, ülkeye yatırım yapan iş adamlarının yüzde 30’unun elde ettikleri sonuçtan memnun olduklarını, yüzde 70’inin ise Bosna Hersek’e yeni yatırımlar yapma kararı aldığını belirtti.

Bakan Sarovic de forumun, Bosna Hersek’te bu yıl gerçekleştirilen en büyük etkinliklerden biri olduğunu vurgulayarak, Bosna Hersek’in, enerji, otomobil, mobilya sektörü ve doğal kaynaklar açısından bölgenin en zengin ülkesi olduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ise MÜSİAD'ın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ticareti gelişitirmeyi hedefleyen bir kuruluş olduğunu anımsatarak, “IBF, 23 yılda çok verimli bir foruma dönüştü. 23. Uluslararası İş Forumu'nun Bosna Hersek’te düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Burası sadece ziyaret etmeye değer bir ülke değil, iş yapmak için de fırsatlar ülkesi.” dedi.

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Avdagiç, Türkiye’nin bugüne kadar sadece mazlumların koruyucusu olduğunun altını çizerek, “İsrail’e ses çıkarmayanların Türkiye’ye karşı seslerini yükseltmelerine anlam veremiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin, bölgesinde bir barış üssü olma isteğiyle hareket ettiğini ve teröre karşı her zaman kararlılıkla mücadele verdiğini kaydetti.

Kaan, “Barış Pınarı Harekatı, Batı'nın maskesini bir kez daha düşürmesi bakımından son derece önemli. Bugün yaşanan bilgi kirliliğinin bir benzerini de 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişiminde de yaşamıştık.” ifadelerini kullandı.



IBF Genel Başkanı Erol Yarar ise temelleri 23 yıl önce Pakistan'da atılan forumun, bugüne kadar hiçbir inkıtaya uğramadan devam ettiğini ve bu yıl Bosna Hersek'te düzenlenmesinin büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Fert olarak Bosna Hersek'in zor günlerine şahit olduklarını ifade eden Yarar, "Bugün Bosna'da bir huzur ortamı var. Biz bugün Bosna'da savaşı değil, Bosna'yı nasıl kalkındırabileceğimizi, Bosna'ya neler verebileceğimizi konuşacağız. Bosna'dan neler alabileceğimizi konuşmayacağız. Çünkü biz almaya değil, vermeye geldik." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki yatırım imkanlarını farklı ülkelerden gelecek iş insanlarına tanıtmayı hedefleyen forum, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'dan 600 civarında iş insanını Saraybosna'da buluşturuyor.

İş forumu kapsamında sektörel toplantıların yanı sıra Bosna Hersek’te faaliyet gösteren ve yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan firma ve fabrikaların da ziyaret edilmesi planlanıyor.

MÜSİAD Bosna Hersek'in sembolik resmi açılışının da gerçekleştirildiği forum, 18 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA