23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Rusya'da madalya peşinde
Türkiye Judo Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası için Rusya'nın İzhevsk kentine gitti.
Türkiye Judo Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası için Rusya'nın İzhevsk kentine gitti.
01-04 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek. Tatamide madalya mücadelesi yapacak Milli takımda yer alan judocular ve müsabaka günleri şöyle:
1 KASIM CUMA:
Kadınlar: 48 Kg: Tuğçe Beder, Melisa Çakmaklı, 57 Kg: Şeyma Özerler.
Erkekler: 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Samet Kumtaş.
2 KASIM CUMARTESİ
Kadınlar: 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan.
Erkekler: 73 Kg: Halil Çimen, 81 Kg: Muhammed Mustafa Koç.
3 KASIM PAZAR
Kadınlar: +78 Kg: Kübranur Esir.
Erkekler: 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT