23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Rusya'da madalya peşinde

Türkiye Judo Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası için Rusya'nın İzhevsk kentine gitti.

01-04 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek. Tatamide madalya mücadelesi yapacak Milli takımda yer alan judocular ve müsabaka günleri şöyle:

1 KASIM CUMA:

Kadınlar: 48 Kg: Tuğçe Beder, Melisa Çakmaklı, 57 Kg: Şeyma Özerler.

Erkekler: 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Samet Kumtaş.

2 KASIM CUMARTESİ

Kadınlar: 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan.

Erkekler: 73 Kg: Halil Çimen, 81 Kg: Muhammed Mustafa Koç.

3 KASIM PAZAR

Kadınlar: +78 Kg: Kübranur Esir.

Erkekler: 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA