Ketenli Mahallesinde ikamet eden 29 yaşındaki Fatih ile 23 yaşındaki Merve Ay çifti 6 yıl önce evlendiler. Çiftin 5 yaşında Arif Eren ve 2,5 yaşında Abdullah isminde 2 çocukları bulunuyor. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Fatih Ay, maddi imkansızlıklardan dolayı yaklaşık 1 yıl önce Çanakkale'deki köprü inşaatında çalışmaya gitti.

NE OLDUYSA BU SIRADA OLDU

2 çocuğuyla yaşamaya başlayan Merve Ay, önce kapısının önünde bir kağıda yazılı üzerinde cep telefonu numarası yazan not buldu. Mektubu umursamayan Ay, ikinci mektubu da göründe durumu dayısına anlattı. Ancak karşılığında 'Not kağıdı rüzgarla uçarak kapına gelmiş olabilir. Başımıza iş çıkarma' yanıtını aldı. Ardından evine dönen 23 yaşındaki kadın bu kez kapısında aşk sözleri içeren mektuplar buldu. Mektuplardan birinde, 'Sana ölüyorum. Ben Abdullah. Yazdığım benim numaram. Beni kabul et' gibi sözler yer aldı. Merve Ay mektupların da gelmesi üzerine durumu bu sefer annesi ve ablasına anlattı. Aile, Merve Ay'a 'Sen bir şey söyleme. Biz halledeceğiz' dedi. Ailenin konuştuğu evli ve 2 çocuk babası Abdullah T. bu iddiaları yalanladı ve konu o zaman için kapatıldı.

AHIRDA BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞ

Ancak daha sonra farklı kişiler tarafından kaleme alınmış mektuplar Merve Ay'ın kapısına gelmeye devam etti. Abdullah T. iddiaya göre, Merve Ay'ın köyün farklı yerlerinde önünü keserek, 'Ailene söyledin de ne oldu. Bana bir şey yapamadılar. Benim dediklerimi yapacaksın' gibi sözler söyleyip, tabanca gösterdiği çocuklarını öldürmekle de tehdit etti. Abdullah T. son olarak 12 Kasım tarihinde Merve Ay'ın ahırda bulunduğu sırada içeri girerek genç kadının boğazına bıçak dayadı. Abdullah T. Ay'a, 'Akşam benimle kaçacaksın. Eşinden ayrılacaksın.' dedi. Merve Ay'da Çanakkale'de çalışan eşinin temelli köye geleceğini söylemesi üzerine Abdullah T., 'Ben sana zehir getiririm. Gerekirse eşini zehirleriz' dedi. Abdullah T. daha sonra ahırın içindeki merdivenden Merve Ay'ın evine çıkarak, genç kadının zorla fotoğraflarını çekip evden ayrıldı.

20 GÜN SONRA SERBEST KALDI

Merve Ay'ın durumu kendisinin ve eşinin ailesine intikal ettirmesi üzerine jandarma soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Abdullah T. ile ona yardım ettiği ileri sürülen aynı köyde yaşayan arkadaşı Abdullah K. (37) gözaltına alındı. Abdullah K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Abdullah T. ise, 'Merve Ay ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, bıçak çekme olayının olmadığını' söyledi. Çıkarıldığı mahkemece 14 Kasım tarihinde tutuklanan Abdullah T. 20 gün yattığı cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP MEKTUP YAZMAYA DEVAM ETTİ

Abdullah T.'nin cezaevinden çıkmasının hemen ardından evin önüne yeniden mektup bırakıldı. Mektupta, 'Ben sana bana bir şey olmaz demedim mi? Bir şey ispatlayamazsın. Benim seni tehdit ettiğimi kimse görmedi. Türkiye'de o kadar kadın ölüyor da ne oluyor. Benim mahkemede adamlarım var. Şikayetini geri çekeceksin. Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yar etmem' sözleri yer aldı.

TACİZLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Yaşadıklarına dayanamayan Merve Ay, 14 Ocak sabahı Çanakkale de bulunan eşi Fatih Ay'a, 'Beni affet, yavrularımız sana emanet' diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine Fatih Ay ailesini arayarak eve gitmelerini istedi. Eve giden Fatih Ay'ın ailesi, çocukları odalarında yatarken buldu. Kilitli olan yatak odasının kapısı kırındığında ise Merve Ay'ın kendisini astığı görüldü. Evde, ' Ben gidiyorum. Çocuklarıma iyi bakın. Çocuklarımın eşyaları burada' yazılı not bulundu.

''BUNUN ADI İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET''

Olaylardan sonra eşinin psikolojisinin çok bozulduğunu belirten Fatih Ay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Abdullah T.'nin kısa süre sonra serbest kalması nedeniyle eşimin canı sıkılıyordu. Eşimle sürekli olarak telefonla görüşüp, ona destek oluyordum. Koruma kararı da çıkarttırdık. Hatta evin içerisine ve dışarısına güvenlik kameraları taktırdık. Bir süre sonra evin önüne yine mektup bırakıldı. Eşimin psikolojisi daha da bozuldu. Ölmeden önceki gece telefonla konuştuk. Kuran okuyup yatacağım dedi. Sabah mesaj geldi. Ailemi hemen eve gönderdim ama maalesef eşimi kaybettik. Son kez mutlu olduğumuz fotoğraflarımıza bakmış. Benim çocuklarım öksüz kaldı. Annelerinin tabutunun ardından 'anne gitme' diye ağladılar. Herkese soruyorum. Sizce bu intihar mı? Bizce bu bir cinayet. Eşim yaşadıklarını kaldıramadı. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Eşimin hakkı sorulsun. Sadece adalet istiyoruz' diye konuştu. Merve Ay'ın ölümünün ardından Abdullah T.'nin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının da sürdürdüğü belirtildi.