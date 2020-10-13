Edinilen bilgiler göre olay, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede saat 06.00 sularında meydana geldi. Apart dairede kalan Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede genç kadının öldüğünü belirledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

KAMERALARDA GÖRÜNDÜLER

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

GAMZE ESGİCİOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Gamze Esgicioğlu, 23 yaşındaydı. 2015 - 2019 yılları arasında Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknoloji bölümü öğrencisiydi. 13 Ekim Salı günü evinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu.