İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk haritasıBergama Belediyespor - Manisaspor maçı ani yağış nedeniyle durakladı!Reflü Nasıl Engellenir? Reflüde ne yenir?Nevzat Güzelırmak, son yolculuğuna uğurlandıMasumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Yazar kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?Şok Aktüel 14 Ekim 2020 | Şok 14 Ekim aktüel kataloğu ürünleri neler23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldüMagnum çekiliş 2020 ne zaman? Magnum çekiliş kim kazandı? Magnum çekiliş sonuçlarıVedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Isparta'da Gamze Esgicioğlu (23) kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alındı.

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiler göre olay, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede saat 06.00 sularında meydana geldi. Apart dairede kalan Gamze Esgicioğlu'nun bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Esgicioğlu'nun göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede genç kadının öldüğünü belirledi. 

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin de aralarında bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

abd5fd2abe12495136738f95d5968c97-001.jpg

KAMERALARDA GÖRÜNDÜLER

Öte yandan, 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

GAMZE ESGİCİOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Gamze Esgicioğlu, 23 yaşındaydı. 2015 - 2019 yılları arasında Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknoloji bölümü öğrencisiydi. 13 Ekim Salı günü evinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT