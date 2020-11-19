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  3. 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi

23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Adana'da 23 yaşındaki genç kız 11'inci kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak intihar etti.

23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Olay Adana'nın, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Ezgi Güvendik 11'inci kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın kardeşi, annesi, babası ve dedesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra Ezgi'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi

23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi

23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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